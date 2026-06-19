Uppgifter: Ministrar ska uppmana Starmer att avgå

Flera ministrar uppges i eftermiddag meddela Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att hans tid vid makten är över, enligt uppgifter till The Times.

Enligt uppgifterna ska ministrarna också kräva att Starmer lägger fram en tidsplan för ett ledarskifte.

Det sker efter att Andy Burnham vunnit fyllnadsvalet i Makerfield, något som var en förutsättning för att formellt kunna inleda en process för att utmana Starmer om partiledarposten.