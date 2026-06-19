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Stillastående tåg i London. Arkivbild. (Frank Augstein / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Burnhams planer: Decentralisering och förstatligande

Av Tor Gasslander
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Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i Manchester och är nu redo att utmana Keir Starmer om ledarskapet både i Labour och för Storbritannien. Men vad är det egentligen han vill?

Om man skulle beskriva hans politik kort är det enligt flera medier vad han själv kallar ”Manchesterism” och ”företagsvänlig socialism”. Burnham vill bland annat ge mindre orter större kontroll över statliga pengar, öka investeringarna i infrastrukturen och förstatliga energi- och transportsektorn. På sikt vill han också sänka skatten för låginkomsttagare och höja den för dem som tjänar mest.

Något återinträde i EU blir det dock inte. Trots att Burnham ofta talat om Brexit som ett historiskt misstag och att han skulle vilja se Storbritannien som en del av EU under sin livstid, har han på senare tid varit tydlig med att det ”inte är en prioritet”, enligt The Independent.

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Politiska läget i StorbritannienStorbritannienEuropaKeir StarmerAndy BurnhamLabourEUBrittisk politik