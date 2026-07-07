Uppgifter: Ukraina kan få tillstånd att tillverka Patriot

Till vänster: Donald Trump och Volodymyr Zelenskyj under ett möte i Florida 2025. Till höger: Ett Patriot-system i Ukraina, fotograferat i augusti 2024.

Donald Trump är redo att bevilja en licens för att Ukraina ska kunna börja tillverka amerikanska Patriot-luftvärnsrobotar. Det uppger två Nato-källor till finska tidningen Iltalehti.

Nyheten väntas presenteras i samband med Natos toppmöte i Ankara där Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att mötas.

Robotarna används för att skydda landet mot ryska attacker. Beskedet skulle i så fall komma under en tid då det råder allvarlig brist på luftvärnsrobotar, enligt landets militär.