Uppgifter: Ukraina kan få tillstånd att tillverka Patriot
Donald Trump är redo att bevilja en licens för att Ukraina ska kunna börja tillverka amerikanska Patriot-luftvärnsrobotar. Det uppger två Nato-källor till finska tidningen Iltalehti.
Nyheten väntas presenteras i samband med Natos toppmöte i Ankara där Trump och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att mötas.
Robotarna används för att skydda landet mot ryska attacker. Beskedet skulle i så fall komma under en tid då det råder allvarlig brist på luftvärnsrobotar, enligt landets militär.
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