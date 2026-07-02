Uppgifter: USA varnade Iran för att Israel skulle döda toppar

Mohammad Ghalibaf, i mitten, och Abbas Araghchi, till höger, lyssnar på Ghalibafs rådgivare Abolfazl Amouei på ett flyg till Schweiz inför förhandlingar med USA den 21 juni 2026. Bild från den statskontrollerade iranska nyhetsbyrån ICANA via AP.

USA framförde varningar till Iran i april om att Israel planerade att döda landets utrikesminister Abbas Araghchi och talmannen Mohammad Ghalibaf, som då ledde landets förhandlingar med USA. Det uppger flera högt uppsatta källor för New York Times.

Varningarna ska ha framförts via andra länder i regionen. USA fruktade att de känsliga förhandlingarna om vapenvila skulle störas om Israel genomförde de riktade morden. De båda männen ska tidigare ha ansetts vara legitima måltavlor, men togs bort från listan över krigsmål på Donald Trumps begäran när förhandlingarna mellan USA och Iran kom igång, enligt Wall Street Journal.

Efter ett möte med USA:s vicepresident JD Vance i Pakistan i april nödlandade Mohammad Ghalibafs plan i Mashhad i östra Iran efter iranska underrättelseuppgifter om en planerad israelisk attack. Det uppgav Mahdi Mohammadi, rådgivare till Ghalibaf, i sociala medier. Delegationen reste sedan med buss åtta timmar till Teheran.