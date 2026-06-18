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Pete Hegseth. (Virginia Mayo /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

USA: Återinför ”järnhård blockad” om Iran inte följer avtalet

Av Hannah Gustafsson
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USA är berett att återuppta militära åtgärder och återinföra blockaden av fartyg om Iran inte uppfyller sin del av avtalet. Det säger den amerikanske försvarsministern Pete Hegseth.

– Om Iran inte följer avtalet är vi fullt kapabla att återinföra en järnhård blockad, säger han och menar att ”krigsdepartementet är redo att starta om, om det behövs”.

Hegseth säger också att det finns europeiska länder som är ”beredda att hjälpa till att rensa Hormuzsundet”, om Iran inte håller delen av avtalet som innebär att deras blockad hävs.

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