USA har skjutit ner iranska drönare vid Hormuzsundet

USA har under natten skjutit ner flera iranska drönare över Hormuzsundet, enligt militärkommandot Centcom. Drönarna försökte enligt USA attackera kommersiell sjöfart i sundet, skriver nyhetsbyråer.

”Den internationella handelskorridoren förblir öppen för passage”, skriver Centcom på X.

Nedskjutningen kommer bara timmar efter att USA och Iran uppgett att ett fredsavtal är närmare än någonsin. Den utgör den senaste militära upptrappningen mellan länderna.