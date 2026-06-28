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USA:s utrikesminister Marco Rubio under sitt besök i Kuwait. (Eric Lee /AP/TT / AP)
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USA och Iran överens – pausar attackerna och bokar möte

Av Hedda Hallsenius
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USA och Iran har kommit överens om att pausa attackerna mot varandra och har stämt möte på tisdag för att diskutera saken, uppger två amerikanska källor för Axios.

Det innebär enligt källan att fartyg kan ”röra sig fritt” i sundet.

Mötet ska äga rum i Qatar. Tanken var först att parterna skulle träffas i Schweiz, och parterna skulle diskutera Irans kärnenergiprogram. Men på grund av de senaste dagarnas attacker fick man tänka om.

Vita huset har inte kommenterat uppgifterna
www.axios.com
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