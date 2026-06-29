USA och Iran skickar delegationer till Qatar
USA och Iran har skickat varsin delegation till Doha i Qatar efter helgens upptrappade attacker i regionen. Enligt president Donald Trump har Iran begärt ett möte under tisdagen, rapporterar AP.
– Det kan bli viktigt. Vi får se, säger Trump vid en pressträff i Vita huset, enligt Reuters.
Iran förnekar dock att något möte med USA har avtalats. En högt uppsatt iransk förhandlare säger till AP att inga samtal är planerade, även om en iransk delegation är på väg till Doha.
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