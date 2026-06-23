”USA:s makt visade sig oväntat begränsad i Iran”

I en debattartikel i DN listar Fredrik Meiton, chef för Mellanöstern- och Nordafrikaprogrammet på Utrikespolitiska institutet, fyra lärdomar av Irankriget.

En av dem är att avskräckning fungerar bäst när den inte prövas, eftersom det då inte blivit tydligt var gränsen går. USA har spelat sitt kort, och deras makt var mer begränsad än många trodde, skriver Meiton.

”Det har inte gått obemärkt förbi i Teheran, Moskva eller Beijing. Men inte heller bland alla de medelstora stater som nu ska navigera i en värld där värdet av USA:s säkerhetsgarantier sjunkit kraftigt.”

En annan viktig lärdom är att framtidens geopolitiska allianser är transaktionella, snarare än byggda på ideologi och värdegemenskap, fortsätter Meiton.