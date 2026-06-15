USA:s oljereserv på lägsta nivån sedan Reagans tid

Den amerikanska oljereserven är nere på nivåer som inte setts sedan 1983. Detta efter att Trumpadministrationen fortsatt att använda nödlagren för att dämpa effekterna av kriget med Iran, rapporterar CNN.

Bara i förra veckan släpptes ytterligare 8,9 miljoner fat olja från reserven. Därmed återstår 340,3 miljoner fat. Det är mindre än bottennivån som noterades under Rysslands invasion av Ukraina 2023.