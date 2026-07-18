USA vill isolera Irans viktigaste hamn: ”Har inget val ”

Staden Bandar Abbas i Iran har nästan helt isolerats efter amerikanska attacker mot broar i området, skriver The Telegraph.

Staden har en viktig hamn som används för nästan hälften av landets import av mat, gödsel och stål. På fredagsmorgonen hade alla vägar till och från staden förstörts och järnvägar kapats.

Hamnen är samtidigt en viktig punkt för att Iran ska kunna kontrollera Hormuzsundet. Därför tror Trump-administrationen att det är ett avgörande mål för att få slut på kriget, enligt Michael Rubin, som tidigare arbetat som tjänsteman vid Pentagon.

– Det finns en växande uppfattning att oavsett om USA vill göra detta eller inte så har man egentligen inget val om man vill få ett slut på det här, säger han.