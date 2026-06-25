Utrikesministern: Våra tankar går till Venezuela

Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har uttalat sig efter jordbävningarna i Venezuela. Hon beskriver uppgifterna om förödelsen i landet som ”fruktansvärda” och konstaterar att skadorna är allvarliga.

”Våra tankar går till det venezuelanska folket, de drabbade och deras anhöriga i den här svåra stunden”, skriver hon till SVT Nyheter.

De två jordbävningarna inträffade med knappt en minuts mellanrum vid 18-tiden på onsdagskvällen. Omfattningen av skadorna är ännu okänd men tusentals människor befaras vara döda.