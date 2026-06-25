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Maria Malmer Stenergard/räddningsarbetare i Venezuela (TT/AP)
Reaktioner på skalven i Venezuela

Utrikesministern: Våra tankar går till Venezuela

Av Ebba Örn
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Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) har uttalat sig efter jordbävningarna i Venezuela. Hon beskriver uppgifterna om förödelsen i landet som ”fruktansvärda” och konstaterar att skadorna är allvarliga.

”Våra tankar går till det venezuelanska folket, de drabbade och deras anhöriga i den här svåra stunden”, skriver hon till SVT Nyheter.

De två jordbävningarna inträffade med knappt en minuts mellanrum vid 18-tiden på onsdagskvällen. Omfattningen av skadorna är ännu okänd men tusentals människor befaras vara döda.

Här inträffade jordbävningarna

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SVT rapporterar direkt
Sveriges Television
DN rapporterar direkt
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Seismolog: Ovanligt med dubbeljordbävning
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Vittne: ”Kraftigaste jordbävningen jag någonsin upplevt”
BBC
Risk för att dödssiffran blir mellan 1 000 och 10 000
TT
SR:s reporter: ”Ingen svarar i telefon”
Sveriges Radio
Skalven inträffade med en minuts mellanrum
Sveriges Television
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Reaktioner på skalven i VenezuelaVenezuelaLatinamerikaMaria Malmer StenergardModeraterna