Halimo Nuur Bashir Abdi (V), nytt kommunalråd i Malmö, har delat flera konspirationsteoretiska inlägg på Instagram, rapporterar Expressen.

Det handlar bland annat om inlägg där det påstås att världen styrs av ”satanistiska pedofiler”. Hon har även delat ett klipp där Libyens före detta diktator Muammar Gaddafi säger att väst inte är civiliserat.

Halimo Nuur Bashir Abdi är kommunalråd med ansvar för bland annat frågor om mänskliga rättigheter, diskriminering och antisemitism. Judiska centralrådets ordförande Aron Verständig reagerar på flera av V-politikerns delningar.

– Det här är ju klassiska konspirationsteorier där man antingen menar att judar eller en grupp av judar förstör världen i princip, säger han till tidningen.

Halimo Nuur Bashir Abdi har tagit bort innehåll från sina sociala medier och säger till Expressen att hon delat vissa saker utan att ha granskat innehållet tillräckligt noggrant.