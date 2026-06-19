Vägen öppen för Starmers rival efter fyllnadsval: ”Vändpunkt”
Keir Starmers utmanare Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i Makerfield i nordvästra England, rapporterar NBC News. Segern är en nödvändighet för att Burnham formellt ska kunna inleda processen att försöka ersätta Starmer som Labourledare och premiärminister.
Burnham, som är borgmästare i Manchester, besegrade Reform UK:s kandidat Robert Kenyon med god marginal.
– Alla vet att politiken inte fungerar. Alla kan känna att landet inte är vad det borde vara. I natt kan vi, kanske, ha nått en vändpunkt, säger han i sitt segertal.
Keir Starmer har sagt att han kommer att försvara sin post om en utmaning kommer.
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