Vägen öppen för Starmers rival efter fyllnadsval: ”Vändpunkt”

Andy Burnham på väg upp på scenen i samband med nattens val.

Keir Starmers utmanare Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i Makerfield i nordvästra England, rapporterar NBC News. Segern är en nödvändighet för att Burnham formellt ska kunna inleda processen att försöka ersätta Starmer som Labourledare och premiärminister.

Burnham, som är borgmästare i Manchester, besegrade Reform UK:s kandidat Robert Kenyon med god marginal.

– Alla vet att politiken inte fungerar. Alla kan känna att landet inte är vad det borde vara. I natt kan vi, kanske, ha nått en vändpunkt, säger han i sitt segertal.

Keir Starmer har sagt att han kommer att försvara sin post om en utmaning kommer.