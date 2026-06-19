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Andy Burnham på väg upp på scenen i samband med nattens val. (Jon Super /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Vägen öppen för Starmers rival efter fyllnadsval: ”Vändpunkt”

Av Tor Gasslander
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Keir Starmers utmanare Andy Burnham har vunnit fyllnadsvalet i Makerfield i nordvästra England, rapporterar NBC News. Segern är en nödvändighet för att Burnham formellt ska kunna inleda processen att försöka ersätta Starmer som Labourledare och premiärminister.

Burnham, som är borgmästare i Manchester, besegrade Reform UK:s kandidat Robert Kenyon med god marginal.

– Alla vet att politiken inte fungerar. Alla kan känna att landet inte är vad det borde vara. I natt kan vi, kanske, ha nått en vändpunkt, säger han i sitt segertal.

Keir Starmer har sagt att han kommer att försvara sin post om en utmaning kommer.

Enligt Burnham har Labour ”en sista chans” att förändras
www.theguardian.com
Starmer tog över efter en jordskredsseger – är nu historiskt impopulär
NBC News
Burnham fick nästan 55 procent av rösterna
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