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JD Vance. (Charles Sykes /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Vance: Avtalet med Iran är mycket övergripande

Av Anders Hovne
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Fredsavtalet mellan USA och Iran är runt en och en halv sida långt och ”mycket övergripande”. Det säger USA:s vicepresident JD Vance till CNN. Flera mer konkreta punkter kommer att behöva förhandlas i detalj senare, förklarar han.

Han beskriver avtalet som ett ramverk inom vilket Iran kan få del av fördelar om de lever upp till vissa åtaganden.

– Om iranierna beter sig som ett normalt land så kommer vi att behandla dem som ett normalt land och välkomna dem in i världsekonomin, säger Vance.

Till Fox News säger Vance att USA inte kommer att finansiera någon återuppbyggnad i Iran. Däremot kan USA bjuda in ”andra länder” att investera i Iran, om landet sköter sig och sanktionerna lyfts.

Omni förklararDet här är nya Iranavtalet: En deal om att fortsätta förhandla

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CNN
Vance: Iran kan få tillgång till frusna tillgångar om de följer avtalet
Fox News
Vance säger att avtalet kan offentliggöras under slutet av veckan
TT
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