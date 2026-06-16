Vance: Avtalet med Iran är mycket övergripande

Fredsavtalet mellan USA och Iran är runt en och en halv sida långt och ”mycket övergripande”. Det säger USA:s vicepresident JD Vance till CNN. Flera mer konkreta punkter kommer att behöva förhandlas i detalj senare, förklarar han.

Han beskriver avtalet som ett ramverk inom vilket Iran kan få del av fördelar om de lever upp till vissa åtaganden.

– Om iranierna beter sig som ett normalt land så kommer vi att behandla dem som ett normalt land och välkomna dem in i världsekonomin, säger Vance.

Till Fox News säger Vance att USA inte kommer att finansiera någon återuppbyggnad i Iran. Däremot kan USA bjuda in ”andra länder” att investera i Iran, om landet sköter sig och sanktionerna lyfts.