Vance: Grunden för ett slutgiltigt avtal är lagd

Fredssamtalen med Iran har lagt ”en bra grund för ett framgångsrikt slutligt avtal” som ska sätta punkt för kriget. Det säger USA:s vicepresident JD Vance efter söndagens samtal i Schweiz, rapporterar flera nyhetsbyråer.

– Det slutliga avtalet är huset. Vi har lagt grunden, säger Vance.

Han säger att Teheran gått med på att släppa in inspektörer från FN:s kärnenergiorgan IAEA, möjligen så snart som den här veckan. Dessutom öppnar han för att USA kan tänka sig att frigöra frysta iranska tillgångar, för att möjliggöra inköp av amerikanska jordbruksprodukter som soja, majs och vete.