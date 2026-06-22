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JD Vance under gårdagens samtal. (Fabrice Coffrini /AP/TT / AP)
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I samma rum under 80 minuter – båda vittnar om framsteg

Av Tomas Ekelund
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JD Vance och den iranska delegationen ska ha befunnit sig i samma rum under 80 minuter när fredssamtalen återupptogs i Schweiz under söndagen, enligt uppgifter till AP.

Under den tiden hann man göra framsteg, uppger båda parter enligt internationella medier.

– Vi har gjort stora framsteg under de senaste timmarna, sa Vance på en presskonferens.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi uppger vidare att man enats om en ”färdplan” mot en slutgiltig fredsuppgörelse.

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