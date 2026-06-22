I samma rum under 80 minuter – båda vittnar om framsteg

JD Vance och den iranska delegationen ska ha befunnit sig i samma rum under 80 minuter när fredssamtalen återupptogs i Schweiz under söndagen, enligt uppgifter till AP.

Under den tiden hann man göra framsteg, uppger båda parter enligt internationella medier.

– Vi har gjort stora framsteg under de senaste timmarna, sa Vance på en presskonferens.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi uppger vidare att man enats om en ”färdplan” mot en slutgiltig fredsuppgörelse.