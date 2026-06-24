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En byggarbetare i rekordvarma Paris. (Michel Euler /AP/TT / AP)
Extremvädret i Europa

Varmaste dagen någonsin i Frankrike – i dag igen

Av Hedda Hallsenius
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Gårdagens värmerekord har redan slagits. Det är för andra dagen i rad det varmaste dygnet som någonsin uppmätts i Frankrike, rapporterar BFMTV.

Medeltemperaturen i landet var under eftermiddagen 29,97 grader, jämfört med 29,9 grader i går.

På grund av värmeböljan är det även röd varning för skogsbränder på flera håll i landet.

Även i Storbritannien väntas rekordhöga temperaturer. Myndigheter har utfärdat röd varning för värme, och det väntas bli 40 grader på flera håll i landet fram till torsdagskvällen.

Omni förklararVärmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

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Snittet kommer från temperaturmätningar från 30 meteorologiska stationer (franska)
www.bfmtv.com
I staden Saumur har man uppmätt 44,1 grader under dagen
Aftonbladet
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Extremvädret i EuropaFrankrikeEuropaKlimat & miljö