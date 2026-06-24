Varmaste dagen någonsin i Frankrike – i dag igen
Gårdagens värmerekord har redan slagits. Det är för andra dagen i rad det varmaste dygnet som någonsin uppmätts i Frankrike, rapporterar BFMTV.
Medeltemperaturen i landet var under eftermiddagen 29,97 grader, jämfört med 29,9 grader i går.
På grund av värmeböljan är det även röd varning för skogsbränder på flera håll i landet.
Även i Storbritannien väntas rekordhöga temperaturer. Myndigheter har utfärdat röd varning för värme, och det väntas bli 40 grader på flera håll i landet fram till torsdagskvällen.
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