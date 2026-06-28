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Människor svalkar sig i en fontän i Paris tidigare i veckan. (Christophe Ena /AP/TT / AP)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Värmeböljan i Frankrike har krävt 1 000 dödsoffer

Av Tor Gasslander
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Värmeböljan i Frankrike har inneburit minst 1 000 fler dödsfall än vad som annars hade varit väntat, uppger den nationella franska hälsovårdsmyndigheten enligt AFP.

Ökningen var allra tydligast i regionen Ille-de-France, där Paris ligger. De flesta fallen inträffade i hemmet och 85 procent av de döda är personer över 65.

”Detta är en påminnelse om hur viktigt det är med solidaritetsinsatser riktade mot människor som är isolerade eller lever i utpräglad ensamhet”, skriver myndigheten i ett uttalande.

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Siffrorna är preliminära – och antagligen lägre än det verkliga utfallet
AFP  · Ofta betalvägg
Kritiken mot franska sjukvården: Designade för ett klimat som inte längre finns
www.lemonde.fr  · Ofta betalvägg
Värmeböljan i Europa är den värsta någonsin, enligt forskare
www.theguardian.com
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KlimathotetExtremvädret i EuropaEuropaFrankrikeKlimat & miljö