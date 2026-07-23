Värmen blir ekonomisk chock för oförberett Europa
Över 13 000 människor har dött i sommar i Europas värmeböljor. Nu stiger också den ekonomiska kostnaden snabbt, skriver Bloomberg.
Bloomberg
Heat Morphs Into a Major Economic Shock for an Unprepared Europe
Europe’s status as the planet’s fastest-warming co…
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