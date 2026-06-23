Värmen i Frankrike kopplas till 40 drunkningsfall

En kvinna skyddar sig från solen med ett paraply i Paris.

40 personer har dött i drunkningsolyckor under den pågående värmeböljan i Frankrike, rapporterar BBC.

– Det är inget man ska ta lätt på att bada på platser utan övervakning under en värmebölja, säger sport- och ungdomsminister Marina Ferrari till fransk radio.

Röda värmevarningar har utfärdats i stora delar av Frankrike. Natten till tisdag uppmättes dessutom den högsta medeltemperaturen under en natt sedan mätningarna började. Enligt landets meteorologiska institut låg den på 21,6 grader.

Värmen har även fått flera sevärdheter, däribland Eiffeltornet och Louvren, att stänga tidigare än vanligt.