Varnar för bakslag i techraket: ”Kan gå till 1000 dollar”

Chipjätten Micron är hittills upp 270 procent under 2026 och därmed är chipjätten en av Wall Streets bästa aktier i år.

Men efter delåret i kväll som kommer efter börsens stängning kan aktien falla. Det spår Freedom Capital Markets-strategen Jay Woods, enligt CNBC.

– Den kan gå ned till 1 000 dollar, säger han.

Woods påpekar att det sannolikt är en nivå många handlare kommer att bevaka, ”eftersom den ligger närmare det 20-dagars glidande medelvärdet”.

Analytiker räknar med att Micron redovisar en vinst på 20,83 dollar per aktie och intäkter på 35,75 miljarder dollar, enligt Factset. Aktien stiger 1,5 procent på onsdagen.