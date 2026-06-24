Rheinmetalls aktie rasar efter uppgift om fregattköp

Försvarsjätten Rheinmetalls aktie rasar på Frankfurtbörsen efter uppgifter till flera medier att Tyskland beslutat att skrota bygget av sex nya fregatter från bolaget. I stället ska staten köpa åtta mindre fregatter från tillverkaren TKMS, enligt källor till flera tidningar.

Försvarsminister Boris Pistorius väntas offentliggöra beslutet under dagen. Vid 11-tiden är Rheinmetalls aktie ner 15 procent, medan TKMS aktie lyfter cirka 8 procent.