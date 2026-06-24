ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Illustrationsbild. (Shutterstock)
Dagens börs

Rheinmetalls aktie rasar efter uppgift om fregattköp

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Försvarsjätten Rheinmetalls aktie rasar på Frankfurtbörsen efter uppgifter till flera medier att Tyskland beslutat att skrota bygget av sex nya fregatter från bolaget. I stället ska staten köpa åtta mindre fregatter från tillverkaren TKMS, enligt källor till flera tidningar.

Försvarsminister Boris Pistorius väntas offentliggöra beslutet under dagen. Vid 11-tiden är Rheinmetalls aktie ner 15 procent, medan TKMS aktie lyfter cirka 8 procent.

Mångmiljardprojektet är den tyska flottans största affär någonsin
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Industrirepresentanter ska ha fått beskedet under tisdagen
Direkt  · Ofta betalvägg
Källor: Tysk jättesatsning på flottans nya fregatter skrotas
p.dw.com
Projektet har blivit kraftigt fördyrat
Financial Times  · Ofta betalvägg
Försvarsminister Boris Pistorius väntas meddela det formella beslutet (tyska)
www.spiegel.de
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen