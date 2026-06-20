ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Människor i solen i Paris i veckan till vänster. Kalmar slott i solen i Kalmar till höger.
Extremvädret i Europa

Varnar för extremväder på kontinenten – och i Kalmar

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Flera europeiska vädermyndigheter har utfärdat varningar för extremväder den kommande veckan, skriver TT.

I Frankrike passerade temperaturen 40 grader redan i veckan, och inom kort kan både Italien och Spanien följa efter.

I Sverige har SMHI också utfärdat en varning för höga temperaturer den kommande veckan, den gäller dock bara för delar av Kalmar län. Temperaturer upp mot 26 grader väntas där.

Även i Storbritannien väntas det bli riktigt varmt
TT
Extremvädret på kontinenten beror på ett kraftigt högtryck
NY Times  · Ofta betalvägg
SMHI:s varningssida
www.smhi.se
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Extremvädret i EuropaItalienFrankrikeEuropaSpanienSMHIKlimat & miljö