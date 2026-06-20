Varnar för extremväder på kontinenten – och i Kalmar
Flera europeiska vädermyndigheter har utfärdat varningar för extremväder den kommande veckan, skriver TT.
I Frankrike passerade temperaturen 40 grader redan i veckan, och inom kort kan både Italien och Spanien följa efter.
I Sverige har SMHI också utfärdat en varning för höga temperaturer den kommande veckan, den gäller dock bara för delar av Kalmar län. Temperaturer upp mot 26 grader väntas där.
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