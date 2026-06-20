Varnar för extremväder på kontinenten – och i Kalmar

Människor i solen i Paris i veckan till vänster. Kalmar slott i solen i Kalmar till höger.

Flera europeiska vädermyndigheter har utfärdat varningar för extremväder den kommande veckan, skriver TT.

I Frankrike passerade temperaturen 40 grader redan i veckan, och inom kort kan både Italien och Spanien följa efter.

I Sverige har SMHI också utfärdat en varning för höga temperaturer den kommande veckan, den gäller dock bara för delar av Kalmar län. Temperaturer upp mot 26 grader väntas där.