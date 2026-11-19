Anthropic-medgrundarna Dario och Daniela Amodei vid dagens börsnotering i New York.

AI-jätten Anthropic börsdebuterar på Wall Street på torsdagen och väntas direkt bli ett av världens högst värderade bolag.

– Dagens börsnotering ger bolaget en starkare finansiell ställning och stärker vår beslutsamhet att göra det rätta, säger vd:n Dario Amodei på plats på Nasdaqbörsen enligt AFP.

I prospektet inför börsnoteringen skrev grundarna att deras mål är att ”hjälpa mänskligheten att navigera säkert genom den tekniska utvecklingen, öppna dörrar till nya upptäckter och bana väg för en tid av mirakel”, skriver CNBC.

Bolaget tar in drygt 81 miljarder dollar i nytt kapital, vilket är mer än de 75 miljarder som Space X tog in i sommarens rekordnotering.