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Arkivbild från maj: Jacob Wallenberg, styrelseordförande för Investor. (Fredrik Sandberg/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Viktig torsdag väntar för Sveriges mest ägda aktie

Av Tomas Ekelund
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En viktig torsdag stundar för Investor, som med sina nästan 750 000 ägare är Sveriges överlägset mest ägda aktie. Anledningen är att en grupp företag som tillsammans utgör nästan 60 procent av värdet i investmentbolaget redovisar sina resultat för andra kvartalet.

– Torsdag blir en väldigt viktig dag, säger Ålandsbankens strateg Anders Rudolfsson till EFN och fortsätter:

– Är det något som ska flytta nålen i aktien på dagen så är det ABB och Atlas Copco eftersom de utgör en så stor del av portföljen.

Investor bröt nyligen ny mark när börsvärdet för första gången steg över det så kallade substansvärdet, alltså värdet på innehaven.

SEB-strateg: ”Torsdag är en extremt viktig dag för Investors aktie”
efn.se
”Så vitt vi vet har vi aldrig handlats till premie tidigare” (30 juni)
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Investors portfölj
bakgrund · www.investorab.com
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