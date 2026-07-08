Villapriserna ökar för femte månaden: ”Ett rollbyte”
Priserna på bostadsrätter backade 0,4 procent i juni, efter att ha stigit fyra månader i rad. Villapriserna ökade samtidigt för femte månaden i rad med en uppgång på 1,2 procent under månaden. Det visar färska siffror från Svensk Mäklarstatistik.
– Sommaren inleds med ett rollbyte på bostadsmarknaden. Efter vårens starka bostadsrättsmarknad är det nu villamarknaden som övertar taktpinnen, säger Svensk Fastighetsförmedlings tillförordnade vd Liza Nyberg i ett pressmeddelande.
Nedgången på bostadsrätter ska enligt henne ses i ljuset av vårens rally, där de nya amorteringsreglerna och det höjda bolånetaket utlöste kraftiga prisuppgångar under mars och april, men som därefter mattats av.
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