Villapriserna ökar för femte månaden: ”Ett rollbyte”

Priserna på bostadsrätter backade 0,4 procent i juni, efter att ha stigit fyra månader i rad. Villapriserna ökade samtidigt för femte månaden i rad med en uppgång på 1,2 procent under månaden. Det visar färska siffror från Svensk Mäklarstatistik.

– Sommaren inleds med ett rollbyte på bostadsmarknaden. Efter vårens starka bostadsrättsmarknad är det nu villamarknaden som övertar taktpinnen, säger Svensk Fastighetsförmedlings tillförordnade vd Liza Nyberg i ett pressmeddelande.

Nedgången på bostadsrätter ska enligt henne ses i ljuset av vårens rally, där de nya amorteringsreglerna och det höjda bolånetaket utlöste kraftiga prisuppgångar under mars och april, men som därefter mattats av.