Vita huset: Iran går med på att avveckla atomprogram

Iran har gått med på att avveckla sitt atomprogram som en del i uppgörelsen med USA. Det uppger en tjänsteman på Vita huset, enligt källor till AFP.

Samtidigt påstår Donald Trump på Truth Social att kriget med Iran är ”avslutat”. I uppdateringen insisterar han också på att länderna är nära att skriva under en avsiktsförklaring.

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