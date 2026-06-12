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Donald Trump (Jacquelyn Martin /AP/TT / AP)
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Vita huset: Iran går med på att avveckla atomprogram

Av Peter Johansson
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Iran har gått med på att avveckla sitt atomprogram som en del i uppgörelsen med USA. Det uppger en tjänsteman på Vita huset, enligt källor till AFP.

Samtidigt påstår Donald Trump på Truth Social att kriget med Iran är ”avslutat”. I uppdateringen insisterar han också på att länderna är nära att skriva under en avsiktsförklaring.

Texten uppdateras.

AFP om uppgifterna från Vita huset
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Trump: Kriget ”har avslutats”
TT
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