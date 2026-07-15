Volvo Cars fabrik kan få belgiskt miljardstöd

Volvo Cars kan få ett statligt stödpaket värt 119 miljoner euro, drygt 1,3 miljarder kronor för sin fabrik i belgiska Gent. I stödet kan industriella satsningar, innovations- och miljöinitiativ samt olika finansieringsprogram ingå, skriver biltillverkaren i ett pressmeddelande.

Förutom att tillverka Volvo-bilar kan stödet skapa möjligheter för kontraktstillverkning av fordon för andra varumärken.

– Denna avsiktsförklaring bidrar till att säkra framtiden för fabriken i Gent och långsiktigt förankra avancerad fordonstillverkning i Belgien, säger Belgiens premiärminister Bart De Wever i ett uttalande.

Volvo Cars aktie var redan före nyheten upp cirka 6 procent före beskedet. Bolaget redovisar delårsrapport på fredag.