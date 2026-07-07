Wall Street öppnar blandat – chipaktier pressas

USA-börserna öppnar mestadels nedåt på tisdagen. Det tekniktunga Nasdaq-indexet backar 0,5 procent i öppningen, samtidigt som det breda S&P 500-indexet handlas ner marginellt, medan Dow stiger 0,4 procent.

Särskilt gårdagens vinnare chipsektorn pressas efter att Samsungs starka delårsrapport väckt mer oro än jubel på Asiens börser under dagen, skriver CNBC. Uppgifter till Reuters om att den kinesiska AI-utmanaren Deepseek utvecklar sitt eget AI-chip sänker också investerarnas humör.

Exempelvis backar Western Digital, Applied Materials, Micron och Marvell mellan 6 och 8 procent.

Elon Musks rymdbolag Space X inkluderas i dag i teknikindexet Nasdaq 100. Aktien tappar någon procent.

Elpickupföretaget Rivian rasar 13 procent efter att ha aviserat en nyemission.

Texten uppdateras.