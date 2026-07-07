ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Investeraren Anthony Confusione på Wall Street. Illustrationsbild. (Richard Drew / AP)
Dagens börs

Wall Street öppnar blandat – chipaktier pressas

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

USA-börserna öppnar mestadels nedåt på tisdagen. Det tekniktunga Nasdaq-indexet backar 0,5 procent i öppningen, samtidigt som det breda S&P 500-indexet handlas ner marginellt, medan Dow stiger 0,4 procent.

Särskilt gårdagens vinnare chipsektorn pressas efter att Samsungs starka delårsrapport väckt mer oro än jubel på Asiens börser under dagen, skriver CNBC. Uppgifter till Reuters om att den kinesiska AI-utmanaren Deepseek utvecklar sitt eget AI-chip sänker också investerarnas humör.

Exempelvis backar Western Digital, Applied Materials, Micron och Marvell mellan 6 och 8 procent.

Elon Musks rymdbolag SpaceX inkluderas i dag i teknikindexet Nasdaq 100. Aktien tappar någon procent.

Elpickupföretaget Rivian rasar 13 procent efter att ha aviserat en nyemission.

Texten uppdateras.

CNBC:s direktrapport
CNBC

Börstjänster

Market Watch
live · www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
CNBC
live · CNBC

Nyheter och analys

DealBook New York Times
NY Times  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter och analys från Barron’s
www.barrons.com  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter från Reuters
Reuters  · Ofta betalvägg
WSJ:s Money Beat
The Wall Street Journal
WSJ:s Heard on the street
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg

Kalender

Trading Economics
tradingeconomics.com
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen