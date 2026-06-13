Wallenberg vill se bred uppgörelse för ny kärnkraft
Näringslivsprofilen Jacob Wallenberg efterlyser en bred politisk energiöverenskommelse för att näringslivet ska vilja investera i ny svensk kärnkraft. Det säger han i Ekots lördagsintervju.
– Ju säkrare förutsättningar det finns att jobba med – läs politiken, politiska regler – ju lägre risk och större chans att man kommer att investera, säger Wallenberg, som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor.
Han tycker inte att det räcker att Socialdemokraterna röstat med Tidöpartierna i flera beslut om energipolitiken, utan vill se en uttalad överenskommelse mellan ledarna för respektive sida.
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