Warshs ton chockade börserna: ”Vinden har vänt”

Feds så kallade dot plot var betydligt mer hökaktig än marknaden räknat med. Det säger bedömare till flera medier.

New Century Advisors chefsekonom Claudia Sahm uppger att ”vinden har vänt” i inflationsförväntningarna, då Warsh lägger stort fokus på prisstabilitet.

– Det innebär att vi inte kommer att få den lättare penningpolitik som många trodde att ordförande Warsh skulle driva tidigare i år, säger hon till CNBC.

Etoros Bret Kenwell är inne på samma spår.

– Den viktigaste signalen kom från ränteprognoserna, säger han till Bloomberg.

USA-börserna föll brant samtidigt som marknadsräntorna steg, dollarn stärktes och guldpriset föll tillbaka kraftigt.

SEB:s USA-ekonom Elisabet Kopelman menar att Warsh satte avtryck direkt som ny Fed-chef när han avstod från att lämna egna ränteprognoser.

– Tidigare har flera ledamöter tryckt på för att Fed inte ska fortsätta signalera möjliga räntesänkningar. Nu ger man i princip inga signaler alls, säger hon till DI.