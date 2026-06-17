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Kevin Warsh. (Richard Drew /AP/TT / AP)
Fed vs inflationen

Warshs ton chockade börserna: ”Vinden har vänt”

Av Aron Sigblad
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Feds så kallade dot plot var betydligt mer hökaktig än marknaden räknat med. Det säger bedömare till flera medier.

New Century Advisors chefsekonom Claudia Sahm uppger att ”vinden har vänt” i inflationsförväntningarna, då Warsh lägger stort fokus på prisstabilitet.

– Det innebär att vi inte kommer att få den lättare penningpolitik som många trodde att ordförande Warsh skulle driva tidigare i år, säger hon till CNBC.

Etoros Bret Kenwell är inne på samma spår.

– Den viktigaste signalen kom från ränteprognoserna, säger han till Bloomberg.

USA-börserna föll brant samtidigt som marknadsräntorna steg, dollarn stärktes och guldpriset föll tillbaka kraftigt.

SEB:s USA-ekonom Elisabet Kopelman menar att Warsh satte avtryck direkt som ny Fed-chef när han avstod från att lämna egna ränteprognoser.

– Tidigare har flera ledamöter tryckt på för att Fed inte ska fortsätta signalera möjliga räntesänkningar. Nu ger man i princip inga signaler alls, säger hon till DI.

Omni förklararFem saker som borde oroa nye Fed-chefen inför räntedebuten

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USA-börserna faller kraftigt efter Feds räntebesked
CNBC
Fjärde mötet i rad som styrräntan lämnades oförändrad
Bloomberg  · Ofta betalvägg
Kopelman: Warsh kan troligen inte övertyga de andra ledamöterna om att avskaffa prognoserna direkt
Dagens Industri  · Ofta betalvägg
”Helt klart hökaktigt”
Reuters  · Ofta betalvägg
Federal Reserves räntebesked
www.federalreserve.gov
Nära hälften av topparna kan ställa sig bakom en räntehöjning i år
AP  · Ofta betalvägg
En betydligt kortare kommentar än vanligtvis
CNBC
Bedömare: Räntebeskedet blir Warshs första test
AFP  · Ofta betalvägg
Unicredit: Räntesänkningar finns inte på kartan på kort sikt
CNBC
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