WHO: Extremvärmen har dödat 200 000 på fyra år

På fyra år har fler än 200 000 människor dött till följd av extremhettan i Europa. Det slår Världshälsoorganisationen (WHO) fast i en ny rapport.

De senaste åren har den europeiska kontinenten drabbats av ihållande värmeböljor under vår- och sommarmånaderna, och för varje år sätts nya värmerekord. Enligt WHO handlar det inte om väderavvikelser, utan om en direkt konsekvens av klimatförändringarna.

Extremhettan är särskilt farlig för barn, äldre och riskgrupper med olika typer av sjukdomar. Många drabbas av uttorkning och andra värmerelaterade symtom som kan bli livshotande.

WHO:s Europachef Hans Kluge menar att majoriteten av dödsfallen ”helt och hållet” hade kunnat förebyggas. Bland annat genom samordnade insatser och upprustning av krismyndigheternas handlingsplaner

– Klimatförändringarnas konsekvenser utgör ett tydligt och överhängande hot, och deras mest omedelbara och dödliga uttryck är extrem hetta, fortsätter Kluge.