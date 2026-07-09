X AI byter namn och släpper ny Grok-modell

Elon Musk under Trumps Kinabesök tidigare i år.

Elon Musks Space XAI har lanserat en ny AI‑modell, Grok 4.5, rapporterar Bloomberg. Modellen är det första gemensamma AI-projektet mellan Space XAI och startupbolaget Cursor.

Grok 4.5 är inriktad på uppgifter inom finans och juridik och ska enligt bolaget klara mer komplexa och långvariga uppgifter än tidigare versioner. Modellen har även förbättrade cybersäkerhetsfunktioner.

Samarbetet är en del av Elon Musks satsning på att stärka SpaceXAI:s position inom AI och vinna mark gentemot konkurrenter som Anthropic och Open AI.

Space XAI är sedan i går det nya namnet på det bolag som tidigare hette X AI och som i februari förvärvades av Space X.