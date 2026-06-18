Zelenskyj bekräftar attacker mot Moskvas oljeraffinaderi
Volodymyr Zelenskyj bekräftar att Ukraina har attackerat Rysslands huvudstad.
”I går kväll nådde våra långräckviddiga angrepp återigen Moskva-regionen och för andra gången denna vecka träffades Moskvas oljeraffinaderi,” skriver han på X.
Samtidigt delar han en video som uppges visa att anläggningen brinner kraftigt. På sociala medier sprids också bilder och videor, som verifierats av oberoende rysk media, på ett flertal brinnande höghus, skriver TT.
Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin ska ett 50-tal drönare ha skjutits ned av luftförsvaret.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen