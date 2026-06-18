Zelenskyj bekräftar attacker mot Moskvas oljeraffinaderi

(Cornelius Poppe / NTB, Bilder från Volodymyr Zelenskyjs konto på X)

Volodymyr Zelenskyj till vänster. Till höger syns en som ska visa den kraftiga brandenpå Moskvas oljeraffinaderi.

Volodymyr Zelenskyj bekräftar att Ukraina har attackerat Rysslands huvudstad.

”I går kväll nådde våra långräckviddiga angrepp återigen Moskva-regionen och för andra gången denna vecka träffades Moskvas oljeraffinaderi,” skriver han på X.

Samtidigt delar han en video som uppges visa att anläggningen brinner kraftigt. På sociala medier sprids också bilder och videor, som verifierats av oberoende rysk media, på ett flertal brinnande höghus, skriver TT.

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin ska ett 50-tal drönare ha skjutits ned av luftförsvaret.