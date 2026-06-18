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Volodymyr Zelenskyj till vänster. Till höger syns en som ska visa den kraftiga brandenpå Moskvas oljeraffinaderi. (Cornelius Poppe / NTB, Bilder från Volodymyr Zelenskyjs konto på X)
Ryska invasionenStriderna

Zelenskyj bekräftar attacker mot Moskvas oljeraffinaderi

Av Hannah Gustafsson
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Volodymyr Zelenskyj bekräftar att Ukraina har attackerat Rysslands huvudstad.

”I går kväll nådde våra långräckviddiga angrepp återigen Moskva-regionen och för andra gången denna vecka träffades Moskvas oljeraffinaderi,” skriver han på X.

Samtidigt delar han en video som uppges visa att anläggningen brinner kraftigt. På sociala medier sprids också bilder och videor, som verifierats av oberoende rysk media, på ett flertal brinnande höghus, skriver TT.

Enligt Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin ska ett 50-tal drönare ha skjutits ned av luftförsvaret.

Omni förklararUkraina tar initiativet – är det krigets nästa vändpunkt?

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t.me
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kyivindependent.com
Även Rostov-regionen nära Ukraina ska ha attackerats
TT
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Ryska invasionenStridernaEuropaRysslandUkrainaVolodymyr ZelenskyjSergej Sobjanin