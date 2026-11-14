USA har för första gången frågat Ukraina om landet kan tänka sig att lämna Donbas till Ryssland i utbyte mot medlemskap i Nato. Det säger president Volodymyr Zelenskyj efter de senaste fredssamtalen i Abu Dhabi, enligt Reuters.

– Därför tror jag att Nato åter är aktuellt, säger han.

Zelenskyj betonar att Ukraina inte tänker ge upp sitt territorium, men öppnar för en folkomröstning om landet får omfattande säkerhetsgarantier, stöd till försvaret och pengar till återuppbyggnaden.