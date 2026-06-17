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Volodymyr Zelenskyj. (Cornelius Poppe / NTB)
Ryska invasionenG7-mötet i Frankrike

Zelenskyj nöjd över ökat stöd från G7-länderna

Av Hannah Gustafsson
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Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj är nöjd efter G7-ländernas besked om mer stöd till Ukraina.

”Viktigast av allt enades vi om ytterligare förstärkning av Ukrainas luftförsvar”, skriver Zelenskyj på X efter att ha deltagit i ett möte i Frankrike. Även strömförsörjningen till luftförsvaret ska säkras.

G7-länderna lovade också att öka det ekonomiska trycket på Ryssland. Bland annat genom att stärka sanktioner mot oljesektorn så snart Hormuzsundet återöppnas.

Volodymyr Zelenskyj på X
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