Zelenskyj: Rysk artillerifabrik träffad av nya robotar

En explosion på en fabrik syns på ett inlägg som delats av Volodymyr Zelenskyj.

Ukrainska robotar har träffat en rysk artillerifabrik i Volgograd, uppger president Volodymyr Zelenskyj på Telegram.

Attacken ska ha utförts med den nya kryssningsroboten Flamingo, som tillverkas av ett ukrainskt försvarsbolag.

”Utrymmet för Ukrainas långdistanssanktioner ökar ständigt, och det är den press vi sätter på Ryssland som lägger grunden för rimlig fred i framtiden”, skriver Zelenskyj. Presidenten har också delat videoklipp som tycks föreställa en explosion på vapenanläggningen och en Flamingo-robot som passerar över ett hustak.

Ryssland har under natten attackerat och skadat anläggningar tillhörande det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz med drönare och ballistiska robotar, enligt Reuters.