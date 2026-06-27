Zelenskyj: Rysk artillerifabrik träffad av nya robotar
Ukrainska robotar har träffat en rysk artillerifabrik i Volgograd, uppger president Volodymyr Zelenskyj på Telegram.
Attacken ska ha utförts med den nya kryssningsroboten Flamingo, som tillverkas av ett ukrainskt försvarsbolag.
”Utrymmet för Ukrainas långdistanssanktioner ökar ständigt, och det är den press vi sätter på Ryssland som lägger grunden för rimlig fred i framtiden”, skriver Zelenskyj. Presidenten har också delat videoklipp som tycks föreställa en explosion på vapenanläggningen och en Flamingo-robot som passerar över ett hustak.
Ryssland har under natten attackerat och skadat anläggningar tillhörande det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz med drönare och ballistiska robotar, enligt Reuters.
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bakgrund
FP-5 Flamingo
Wikipedia (en)
The FP-5 "Flamingo" (Ukrainian: Фламі́нго, romanized: Flaminho [flɐˈmʲinɦɔ] ) is a Ukrainian ground-launched cruise missile developed by defence firm Fire Point. Revealed on 18 August 2025, the missile is fitted with a 1,150 kg (2,540 lb) warhead and has a range of 3,000 km (1,900 miles). The missile was in serial production in August 2025, targeting 210 units a month by the end of the year.
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