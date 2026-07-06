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Volodymyr Zelenskyj. (Evgeniy Maloletka /AP/TT / AP)
Ryska invasionenFörhandlingarna

Zelenskyj: Trump vill vara på den vinnande sidan

Av Jacob Ruderstam
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Donald Trump börjar se kriget ur en ny synvinkel och ställer sig alltmer på Ukrainas sida. Det säger president Volodymyr Zelenskyj till Financial Times.

– President Trump vill vara där det finns framgångar. Det hänger ihop med många saker. Inte bara hans personlighet utan också de stundande valen, hans status och hans tro på hur det här kriget kan avslutas.

I lördags ska Trump ha sagt att Ukraina ”gör det väldigt bra” med sina långdistansattacker mot mål på rysk mark.

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