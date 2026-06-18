Zelenskyjs hot: ”Ert Moskva kommer att brinna”

Ukrainas drönarattack mot Moskva under natten till torsdagen var en hämnd för den ryska attacken mot det historiska Petjerskaklostret i början av veckan. Det säger den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj i ett röstmeddelande som han har skickat till flera reportrar, uppger Reuters.

– Vi vill inte ha det här kriget, vi har aldrig velat det och alla vet om det. Men om Ukraina brinner så kommer ert Moskva att brinna, säger Zelenskyj.

Nattens drönarattack mot Moskva ledde bland annat till att en kraftig brand bröt ut på stadens oljeraffinaderi, rapporterar TT. Det är andra gången på bara några dagar som ukrainska drönare lyckas träffa raffinaderiet.