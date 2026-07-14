Joan Sebastian sköts ihjäl av ICE – var inte måltavla

26-årige Joan Sebastian Guerrero som sköts ihjäl av amerikanska migrationspolisen ICE i Biddeford i delstaten Maine i går var inte målet för insatsen. Det säger senatorn Angus King till CNN. Han kräver en ”fullständig, omfattande och transparent utredning” av händelsen.

– Försökte den här unge mannen verkligen köra över en ICE-agent, eller riskerade han att köra över andra människor på gatan, säger Angus.

Inledningsvis hävdade departementet för inrikessäkerhet att ICE hade försökt stoppa ”en illegal invandrare”. Men departementet ändrade senare sina uppgifter och konstaterade att den ihjälskjutna 26-åringen hade tillstånd att vistas i landet och inte var mål för insatsen. Många detaljer kring händelsen är fortfarande okända men övervakningsfilmer från platsen visar hur Joan Sebastian Guerreros bil långsamt driver runt i cirklar i en korsning innan den stoppas av ICE-agenterna. När bilen stannat tycks hans kropp falla ut ur bilen.

Det är andra gången inom loppet av en vecka som ICE skjuter ihjäl en person.