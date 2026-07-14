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Övervakningsbilder från skjutningen
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Joan Sebastian sköts ihjäl av ICE – var inte måltavla

Av Ebba Örn
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26-årige Joan Sebastian Guerrero som sköts ihjäl av amerikanska migrationspolisen ICE i Biddeford i delstaten Maine i går var inte målet för insatsen. Det säger senatorn Angus King till CNN. Han kräver en ”fullständig, omfattande och transparent utredning” av händelsen.

– Försökte den här unge mannen verkligen köra över en ICE-agent, eller riskerade han att köra över andra människor på gatan, säger Angus.

Inledningsvis hävdade departementet för inrikessäkerhet att ICE hade försökt stoppa ”en illegal invandrare”. Men departementet ändrade senare sina uppgifter och konstaterade att den ihjälskjutna 26-åringen hade tillstånd att vistas i landet och inte var mål för insatsen. Många detaljer kring händelsen är fortfarande okända men övervakningsfilmer från platsen visar hur Joan Sebastian Guerreros bil långsamt driver runt i cirklar i en korsning innan den stoppas av ICE-agenterna. När bilen stannat tycks hans kropp falla ut ur bilen.

Det är andra gången inom loppet av en vecka som ICE skjuter ihjäl en person.

CNN direktrapporterar
CNN
ICE har inte uttalat sig kring varför polisen sköt
BBC
Mellan januari och mars greps 546 personer av ICE i delstaten Maine – omkring 45 procent hade prickar i brottsregistret
AP  · Ofta betalvägg
Förra veckan sköts en man ihjäl av en ICE-agent i Texas
www.theguardian.com
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