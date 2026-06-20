AFD vill lägga ner Tysklands bidragsmyndighet

Alice Weidel, en av AFD:s två partiledare. Arkivbild.

Det tyska ytterhögerpartiet AFD vill lägga ner landets myndighet för bidrag till utlandet, rapporterar Politico.

Myndigheten har nyligen skakats av en korruptionsskandal, i vilken 24 anställda fick sparken efter misstankar om ”finansiella irreguljäriteter” i samband med biståndsutbetalningar till Jemen.

– Miljarder spenderas utan att Tyskland eller våra partnerländer får några hållbara fördelar, säger Rocco Kever, AFD:s talesperson för utlandsstöd.

AFD saknar egen majoritet, men är största parti i flera opinionsmätningar. De styrande Kristdemokraterna har skurit ner i stödet till utlandet med miljontals euro under mandatperioden.