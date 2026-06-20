AFD vill lägga ner Tysklands bidragsmyndighet
Det tyska ytterhögerpartiet AFD vill lägga ner landets myndighet för bidrag till utlandet, rapporterar Politico.
Myndigheten har nyligen skakats av en korruptionsskandal, i vilken 24 anställda fick sparken efter misstankar om ”finansiella irreguljäriteter” i samband med biståndsutbetalningar till Jemen.
– Miljarder spenderas utan att Tyskland eller våra partnerländer får några hållbara fördelar, säger Rocco Kever, AFD:s talesperson för utlandsstöd.
AFD saknar egen majoritet, men är största parti i flera opinionsmätningar. De styrande Kristdemokraterna har skurit ner i stödet till utlandet med miljontals euro under mandatperioden.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen