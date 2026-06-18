AI-förstärkt stridsledning ska göra försvaret snabbare

Svenska försvaret ska bygga upp en ny digital molntjänst för stridsledning, inspirerat av hur Ukrainas försvar jobbar, rapporterar SVT Nyheter. Systemet ska samla bland annat realtidsbilder från drönare, satellitbilder och de egna soldaternas positioner och nås via surfplattor. Med hjälp av AI tas sedan lägesbilder fram.

– Vi kommer att bli starkare och vi kommer att bli snabbare genom de här åtgärderna. Och det är enormt viktigt på det framtida slagfältet och det transparenta slagfält som Ukraina har i dag, säger försvarsminister Pål Jonson (M).

Enligt Försvarsmaktens cyberchef Mattias Hanson kommer kommunikation som i dag kan ta timmar få fram istället kunna gå på minuter.