AI-satsningar oroar experter: ”Ser det som riskabelt”

Oron kring AI-satsningarna grundar sig i om teknikjättarnas massiva investeringar i datorkapacitet kommer att betala sig eller inte, skriver SvD Näringsliv.

Enligt Carmignacs fondförvaltare Kristofer Barrett har marknadens syn på datacenter förändrats. Den stora frågan är nu om jättarna investerar för att de vill – eller för att de inte har råd att halka efter.

SEB:s teknikförvaltare Johan Söderström ”ser det som riskabelt”, men tror samtidigt att bolagen kan dra ner investeringarna vid behov.

Handelsbankens techförvaltare Niklas Lundin är mer optimistisk och tror inte på någon ny it-krasch.

– De skulle inte investera om de inte såg en möjlighet att tjäna pengar, säger han till SvD.