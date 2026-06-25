Allianz varnar: Space X emission tecken på en bubbla

Rymdbolaget Space X färska obligationsemission på 25 miljarder dollar är ett tydligt tecken på att marknaden är på väg in i en bubbelfas. Det säger Allianz-chefen Ludovic Subran till FT.

Att bolag skyndar sig att ta in kapital i stora aktie- och obligationsaffärer samtidigt som aktiekurserna ligger på rekordnivåer signalerar att marknaden kan vara nära toppen.

Space X miljardemission kort efter den rekordstora börsnoteringen är ett ”bra exempel” på hur marknaden gått från ”en hälsosam boom, till överhettad, till en bubbelfas”, säger han.

Han varnar samtidigt att obligationsägarna inte kommer vara lika förlåtande om Space X miljardförluster fortsätter.

– Obligationsägare är inte som aktieägare. Aktieägare kan man ta med till mars. Obligationsinvesterare säger: ”Var är min kupong?”