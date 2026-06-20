På tisdag har det gått tio år sedan britterna höll sin historiska folkomröstning om att lämna EU, vilket också startskottet för vad som skulle bli en utdragen och snårig skilsmässa. Många som röstade för att lämna har tänkt om, rapporterar TT.

I opinionsmätningar som gjorts under våren svarar omkring 60 procent av de tillfrågade att de hade röstat för att stanna i EU om omröstningen hölls i dag.

– Allt har gått spikrakt nedåt sedan vi lämnade EU, säger Amy till nyhetsbyrån.

Hon bor i Wigan, mellan Manchester och Liverpool, där över 60 procent av invånarna röstade för att lämna 2016.