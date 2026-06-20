”Allt har gått spikrakt nedåt sedan vi lämnade”
På tisdag har det gått tio år sedan britterna höll sin historiska folkomröstning om att lämna EU, vilket också startskottet för vad som skulle bli en utdragen och snårig skilsmässa. Många som röstade för att lämna har tänkt om, rapporterar TT.
I opinionsmätningar som gjorts under våren svarar omkring 60 procent av de tillfrågade att de hade röstat för att stanna i EU om omröstningen hölls i dag.
– Allt har gått spikrakt nedåt sedan vi lämnade EU, säger Amy till nyhetsbyrån.
Hon bor i Wigan, mellan Manchester och Liverpool, där över 60 procent av invånarna röstade för att lämna 2016.
bakgrund
Folkomröstningen om brittiskt EU-medlemskap
Wikipedia (sv)
Folkomröstningen om EU-medlemskap i Storbritannien 2016 var en rådgivande brittisk folkomröstning gällande om Storbritannien ska stanna kvar i eller utträda ur Europeiska unionen. Folkomröstningsalternativet för att stanna kvar kallades även för "Bremain" ("British Remain") och för att lämna EU kallades även för "Brexit" ("British Exit"). Omröstningen genomfördes 23 juni 2016 och resulterade i att Lämna-sidan vann med 51,9 procents röstandel. Efter folkomröstningen, och inför det sannolika kommande brittiska utträdet ur EU, meddelade premiärminister David Cameron sin avgång. Oro på de internationella aktiebörserna följde, liksom en värdesänkning av det brittiska pundet. I både Nordirland och Skottland vann Stanna-sidan, och där har röster höjts om anslutning till EU-landet Irland respektive ny folkomröstning om skotsk självständighet. Storbritannien begärde den 29 mars 2017 utträde ur EU.
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