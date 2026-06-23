Analys: 40 års sanktioner är svåra att riva upp

Iran har miljarder att vinna på USA:s pausade oljesanktioner, men det finns stora hinder för att riva upp fyra decenniers restriktioner. Det skriver Andrea Shalal och Timothy Gardner i en analys för Reuters. Att avveckla sanktionssystemet kan bli både juridiskt och politiskt komplicerat och ta lång tid.

Frågan är om den 60 dagar långa pausen kan utvecklas till ett mer varaktigt ekonomiskt andrum för Iran. Om även de återstående sanktionerna avskaffas skulle det innebära ett tydligt skifte i USA:s Mellanösternpolitik, skriver de.

President Donald Trump kan fatta vissa beslut på egen hand, men många sanktionsåtgärder kräver kongressens godkännande. Det tillfälliga avtalet har redan mött kritik från republikanska kongressledamöter.

Men utmaningarna finns också i Iran. I Newsweek pekar Tom O’Connor på två risker för regimen: ett fortsatt folkligt missnöje och möjliga motsättningar inom makteliten, som fortfarande är splittrad mellan reformvänliga krafter och konservativa principialister.