ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Fartyg vid Hormuzsundet tidigare i juni. (Amirhosein Khorgooi /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenFredssamtalen

Analys: 40 års sanktioner är svåra att riva upp

Av Olivia W Demred
Publicerad:

Iran har miljarder att vinna på USA:s pausade oljesanktioner, men det finns stora hinder för att riva upp fyra decenniers restriktioner. Det skriver Andrea Shalal och Timothy Gardner i en analys för Reuters. Att avveckla sanktionssystemet kan bli både juridiskt och politiskt komplicerat och ta lång tid.

Frågan är om den 60 dagar långa pausen kan utvecklas till ett mer varaktigt ekonomiskt andrum för Iran. Om även de återstående sanktionerna avskaffas skulle det innebära ett tydligt skifte i USA:s Mellanösternpolitik, skriver de.

President Donald Trump kan fatta vissa beslut på egen hand, men många sanktionsåtgärder kräver kongressens godkännande. Det tillfälliga avtalet har redan mött kritik från republikanska kongressledamöter.

Men utmaningarna finns också i Iran. I Newsweek pekar Tom O’Connor på två risker för regimen: ett fortsatt folkligt missnöje och möjliga motsättningar inom makteliten, som fortfarande är splittrad mellan reformvänliga krafter och konservativa principialister.

Andrea Shalal och Timothy Gardner: Att reda ut Irans sanktionshärva blir varken enkelt eller snabbt
analys · Reuters  · Ofta betalvägg
Tom O’Connor: Irans ”seger”-dilemma
analys · www.newsweek.com
Aaron Blake: Omfattningen av Trumps politiska felbedömning i Iran blir allt tydligare
analys · CNN
Annons
Sommardeal: upp till 30 % rabatt på utvalda hotell hos Elite
Elite Hotels

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen