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Turkiets och USA:s presidenter Recep Tayyip Erdogan och Donald Trump. (Alex Brandon /AP/TT / AP)
Natomötet i Turkiet

Analys: Nato vill framstå som ett lag – men Trump har ett rött kort i handen

Av Jacob Ruderstam
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Under sin första dag på Natotoppmötet i Turkiet var Donald Trumps budskap till Nato att han inte bryr sig lika mycket om alliansen som alliansen bryr sig om honom. Det säger SR-korrespondenten Ginna Lindberg.

Hon noterar att Trump inte uteslöt att dra tillbaka amerikanska soldater från Europa och att han på nytt riktade hård kritik mot flera medlemsländer.

– Trump kom med beska besked till Nato.

Det är spänd stämning på mötet och de europeiska ledarna hoppas kunna lämna Turkiet om ett par dagar utan några större konflikter i bagaget, skriver CNN:s Kevin Liptak och Kristen Holmes. De noterar att Natos generalsekreterare har gjort vad han har kunnat för att stilla Trumps ilska.

”Mark Rutte [...] försökte dämpa presidentens fientliga inställning genom att visa ett diagram som visar hur de europeiska försvarsutgifterna har ökat”, skriver de.

Deborah Haynes på Sky News noterar också att Mark Rutte försökt sminka över de interna splittringarna i Turkiet. I VM-tider kallade Natochefen alliansen för ”ett enda stort lag”, säger hon.

– Men det går inte att undvika det faktum att en av spelarna har ett rött kort i sin hand. Allierade kommer att göra allt de kan för att behålla Trump på sin sida.

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analys · Sveriges Radio
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