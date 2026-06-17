Analyser: Trump bröt mot sin egen heliga regel

I en analys för CNN påpekar Aaron Blake att Trump brutit mot den absolut viktigaste regeln i sin egen bok ”The art of the deal”: det värsta du någonsin kan göra är att verka desperat.

Det verkar till och med som att Trumpadministrationen har gett upp sina försök att få avtalet att verka fördelaktigt för USA, skriver han.

Daniel Bush skriver i sin analys för BBC att det fortfarande finns mycket jobb kvar att göra innan man kan ro det här avtalet i hamn.

”Obamas kärnenergiavtal med Iran förhandlades över nästan två år. Nu har USA och Iran bara 60 dagar på sig att nå fram till ett nytt.”

Även David Blevins är inne på att avtalet verkar framstressat i sin analys för Sky News. Efter Trumps kommentarer om att han inte vill ha någon ”ekonomisk katastrof” verkar det som att presidenten motiverats av mellanårsvalet mer än någonting annat. Blevins kallar även Trumps inställning till Irans regim för en ”anmärkningsvärd u-sväng”.

– Det är i princip omöjligt att ta presidenten på allvar när hans ord är så här pass långt ifrån verkligheten, säger han.