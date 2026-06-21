Analyser: Inte första gången Trump retar upp Iran

Just samma dag som fredssamtalen mellan USA och Iran inleddes i Schweiz gick Donald Trump ut och hotade med nya attacker mot Iran.

Uttalandet fick den iranska delegationen att lämna de direkta samtalen i protest. Samtidigt svarade Iran med att landets styrkor är redo för en konfrontation.

”Det är inte första gången som Donald Trump har retat upp Iran och kastat förhandlingarna in i osäkerhet”, skriver CNN:s Nic Robertson i en analys.

En källa med insyn beskriver söndagen som ”en dålig dag att twittra”, enligt Robertson. Samtidigt gör uppgifter gällande att samtalen inte har avbrutits utan endast pausats.

”Jag tror att det är säkert att säga att samtalen i Schweiz i dag inte gick särskilt bra”, skriver Sky News Ivor Bennett i en analys.

Bennett skriver att en av huvudfrågorna under samtalen var att få vapenvilan i Libanon tillbaka på rätt spår efter att den satts under press av Israels fortsatta attacker mot Hizbollahmål i landet. Men enligt honom bådar dagens uttalanden från båda sidor inte gott för den processen.